Pogrešano žensko našli 25 metrov globoko v jami Brezno pri cerkvi

Črnomelj, 2. maja - V kraju Špeharji v občini Črnomelj so v ponedeljek po nekajurni iskalni akciji našli pogrešano žensko, ki je poškodovana ležala okoli 25 metrov globoko v jami Brezno pri cerkvi. Zdravnik jamarske reševalne službe ji je nudil prvo pomoč v jami, nato pa so jo potegnili na površje. V akciji so sodelovali policisti, gasilci in jamarji.