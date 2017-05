V Nemčiji prvomajske shode zaznamovali izgredi

Hamburg/Berlin/Halle, 2. maja - Tradicionalnim prvomajskim praznovanjem v Nemčiji so se tudi letos pridružili protestni shodi, ki so se razvili v izgrede. Protestniki so v ponedeljek na večji demonstraciji v berlinski četrti Kreuzberg v policijo metali steklenice in prižigali pirotehniko. O izgredih so poročali tudi iz drugih nemških mest, piše nemška tiskovna agencija dpa.