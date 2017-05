Že jutranje ure prinesle čakanje na mejnih prehodih, zastoji tudi na cestah

Ljubljana, 2. maja - Na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje in Starod so že današnje jutranje ure prinesle čakanje za tovorna vozila in avtobuse. Na Gruškovju tovorna vozila čakajo na vstop v Slovenijo poldrugo uro, na Starodu eno uro in na Obrežju 45 minut. Avtobusi pa na Obrežju čakajo za izstop iz države pol ure, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.