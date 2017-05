V Aziji podražitev tehnoloških delnic

New York/Tokio, 2. maja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali neenotno. Obseg trgovanja je bil v za številne države skrajšanem tednu skromen. Zaradi praznika dela je bilo v ponedeljek zaprtih več borz, na Japonskem pa ne bodo trgovali od srede do konca tedna. Podražile so se predvsem delnice podjetij visoke tehnologije.