Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 2. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi. Po zadnjih podatkih policije je daljša čakalna doba na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje in Starod za tovorna vozila in avtobuse.