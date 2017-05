Tornadi, neurja in poplave po ameriškem jugu zahtevali več življenj

St. Louis, 2. maja - Tornadi, neurja in poplave, ki so v soboto pustošili po ameriškem srednjem zahodu in se preselili na jug ZDA, so do ponedeljka zahtevali skupaj 16 življenj. V Arkansasu iščejo še dva otroka, ki ju je odnesla poplavna voda skupaj z avtomobilom. Brez njiju so v Arkansasu našteli šest mrtvih.