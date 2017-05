Prevajalka FBI se je zaljubila v terorista Islamske države

Washington, 2. maja - Ameriška televizija CNN je objavila zgodbo o 38-letni Američanki, ki je delala kot prevajalka za FBI in sodelovala v preiskavi osumljenega terorista Islamske države, v katerega se je potem zaljubila in se z njim poročila v Siriji. Po nekaj tednih je ugotovila, da ga je hudo polomila in je raje pobegnila nazaj v ZDA, kjer jo je čakal zapor.