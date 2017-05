Američani izražali podporo delavskim pravicam in priseljencem ter nasprotovanje Trumpu

New York, 2. maja - Američani so v ponedeljek z množičnimi pohodi in demonstracijami ter drugimi prireditvami po velikih in manjših mestih izražali podporo delavskim pravicam in priseljencem ter izražali nasprotovanje predsedniku Donaldu Trumpu. Prvi maj sicer v ZDA ni uraden praznik dela, ampak ga obeležujejo prvi ponedeljek v septembru.