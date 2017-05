Policija v Istanbulu s solzivcem nad protestnike

Istanbul, 1. maja - Policija v Istanbulu je danes s solzivcem posredovala proti protestnikom, ki so poskušali kljubovati prepovedi in današnji mednarodni praznik dela obeležiti s shodom na trgu Taksim. V več delih mesta so po navedbah policije skupno aretirali 165 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.