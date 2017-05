Največji uspeh prvih sto dni Trumpovega vladanja manj nezakonitih prihodov v ZDA

Washington, 2. maja - Ameriški predsednik Donald Trump v svojih prvih stotih dnevih vladanja ni imel veliko uspeha z izvršnimi ukazi glede priseljevanja in tudi denarja za njegov zid na meji z Mehiko mu kongres ne bo dal do prihodnjega proračunskega leta, a je imel veliko več uspeha zgolj z retoriko strahu - že zgolj to je zmanjšalo nezakonite prihode v ZDA.