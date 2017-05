Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 1. maja - Indeksi na newyorških borzah ob odprtju nimajo enotne smeri, se pa tehtnica nagiba bolj v zeleno. Vlagatelji so po ocenah analitikov pozdravili dogovor o financiranju ameriške vlade do konca septembra. Dogovor, ki naj bi zagotovil nemoteno delo vladnih agencij do konca septembra, mora potrditi še kongres, kar naj bi se zgodilo v prihodnjih dneh.