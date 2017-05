Tekvondo reprezentanca uspešna na EP verzije ITF

Liverpool, 1. maja - Slovenska tekvondo reprezentanca v verziji ITF je med 25. in 30. aprilom uspešno nastopala na evropskem prvenstvu v Veliki Britaniji. Na tekmovanju v Liverpoolu, kjer so se tekmovalci merili na članskem, mladinskem, veteranskem in otroškem tekmovanju te verzije tekvondoja, so Slovenci zbrali 23 kolajn, med njimi 13 zlatih.