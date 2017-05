Pred Bledom in na Obali zastoji, na meji ponekod daljše čakanje

Ljubljana, 1. maja - Na praznični ponedeljek je na nekaterih cestah po državi in na mejnih prehodih s Hrvaško gneča. Gost promet z zastoji je na cestah Lesce - Bled in Lucija - Izola v obe smeri. Podaljšane čakalne dobe so na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško, vozniki za prestop meje čakajo do ene ure.