Policisti in navijači ranjeni med derbijem v Tunisu

Tunis, 1. maja - Več kot deset policistov, varnostnikov in navijačev je bilo ranjeni med nedeljskim nogometnim derbijem v Tunisu med ekipama Africain in Esperance Sportive de Tunis, v katerem je slednja v Tunisu zmagala z 2:0. Policisti so morali uporabiti solzivec, da so umerili huligane, med katerimi so najbolj razgrete potem aretirali.