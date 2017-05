V operaciji proti tihotapljenju orožja v Indiji prijeli tudi slovenskega državljana

New Delhi, 1. maja - Preiskovalci indijskega urada za boj proti kriminalu in tihotapljenju (DRI) so v okviru operacij v New Delhiju in zvezni državi Uttar Pradesh razbili mednarodno združbo, ki se je ukvarjala s tihotapljenjem orožja in delov zaščitenih živali. Pri tem so na letališču v New Delhiju prijeli tudi slovenskega državljana in dva njegova pomagača.