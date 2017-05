Vrh lestvice ATP nespremenjen, Kavčič 123.

Monte Carlo, 1. maja - Na vrhu svetovne teniške lestvice ATP ni sprememb; Britanec Andy Murray vodi pred Srbom Novakom Đokovićem in Švicarjem Stanom Wawrinko. Najvišjeuvrščeni slovenski tenisač Blaž Kavčič je pridobil pet mest in je 123., Grega Žemlja kot drugi je ta teden izgubil štiri mesta in padel na 186., kar 73 mest pa je pridobil Blaž Rola in je na 198. mestu.