Neurje v ZDA minuli konec tedna zahtevalo najmanj 14 življenj

Washington, 1. maja - Hudo neurje in poplave so v osrednjem in jugovzhodnem delu ZDA minuli konec tedna zahtevali najmanj 14 življenj, so sporočile pristojne oblasti. Najhuje je bilo v Teksasu in Arkansasu, kjer so našteli skupno najmanj devet mrtvih. Tornadi in močan veter danes grozijo tudi vzhodnim predelom države.