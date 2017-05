Kitajska proizvodnja aprila s počasnejšo rastjo

Peking, 1. maja - Kitajska tovarniška proizvodnja je aprila beležila rast, a je bila ta počasnejša kot v prejšnjih mesecih, je pokazala v nedeljo objavljena raziskava. Analitiki so upočasnitev po močnem marcu pričakovali in ocenjujejo, da je proizvodni sektor tudi aprila ostal močan, so poročale tuje tiskovne agencije