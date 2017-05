Vreme: Sončno

Ljubljana, 1. maja - Danes bo sončno, nizka oblačnost v severni in vzhodni Sloveniji bo dopoldne razpadla. Popoldne in proti večeru se bo na zahodu pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija. Ponoči bo v večjem delu Slovenije prehodno rahlo deževalo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.