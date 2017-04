Boston, 1. maja - Ekipa Boston Celtics je doma premagala Washington Wizards s 123:111 in v polfinalu vzhodnega dela severnoameriške košarkarske lige NBA povedla z 1:0 v zmagah. Igralci Utah Jazz pa so na gostovanju s 104:91 ugnali Los Angeles Clippers in se v drugi krog končnice na zahodnem delu lige uvrstili s 4:3 v zmagah.