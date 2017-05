Življenjske zgodbe številnih parov se pišejo na graščinah in dvorcih

pripravila Sabina Lavrič

Ljubljana, 2. maja - Zaljubljenci si za čas, ko si obljubijo večno zvestobo, radi izberejo maj. A prav tako pomembna okoliščina kot datum poroke je izbira lokacije. Številni se poročajo izven uradnih prostorov - oblegani so gradovi in dvorci, kjer poroka dobi pravljično razsežnost, vse bolj priljubljeni pa postajajo gostišča in hoteli, kjer sledi tudi pogostitev.