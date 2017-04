Države Aseana z mehkejšim stališčem do Kitajske glede sporov v Južnokitajskem morju

Manila, 30. aprila - Države članice Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) so na vrhu v filipinski prestolnici Manila sprejela mehkejše stališče do Kitajske glede sporov v Južnokitajskem morju. V danes objavljenem sporočilu so se tako izognili neposredni omembi, da Kitajska na tem območju gradi in oborožuje umetne otoke.