Vrhovno sodišče ne vidi razloga za nadzorstveni pregled na mariborskem sodišču

Ljubljana, 2. maja - V Odboru 2015 so v minulih dneh znova opozorili na domnevne kršitve človekovih pravic v primeru Franca Kanglerja, zato so predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florijančiča pozvali k nadzoru na mariborskem sodišču. Na vrhovnem sodišču so za STA pojasnili, da za izvedbo nadzorstvenega pregleda ne vidijo niti razloga niti izrecne pravne podlage.