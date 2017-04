Nemčija in Savdska Arabija za vojaško in policijsko sodelovanje med državama

Rijad, 30. aprila - Nemška kanclerka Angela Merkel je danes na obisku v Savdski Arabiji. Ob robu obiska sta Berlin in Rijad med drugim podpisala sporazuma o vojaškem in policijskem sodelovanju. Nemška vojska bo tako med drugim v Nemčiji urila vojake iz Savdske Arabije. Koliko savdskih vojakov in na katerih področjih naj bi vojski sodelovali, še ni znano.