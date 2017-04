V Istanbulu ubili iranskega medijskega mogotca

Istanbul, 30. aprila - Neznanci so v soboto zvečer v turškem Istanbulu do smrti ustrelili ustanovitelja in direktorja perzijske satelitske televizije Gem TV Iranca Saida Karimiana. Ubit je bil tudi njegov poslovni partner iz Kuvajta. Turška policija okoliščine dogodka še preiskuje, poroča britanski BBC.