Rim, 30. aprila - Odbojkarji Lube Civitanove so na zaključnem turnirju lige prvakov v Rimu osvojili končno tretje mesto, potem ko so v malem finalu s 3:1 (27, -22, 21, 21) premagali Berlin Recycling Volleys. V velikem finalu bosta pozneje igrala Perugia in branilec naslova Zenit Kazan.