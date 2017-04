Mladoletnik v divjo vožnjo omamljen in brez vozniškega dovoljenja

Domžale, 30. aprila - Ljubljanski policisti so v soboto v Domžalah obravnavali mladoletnega voznika, ki ni upošteval njihovih navodil. Ko so ga po divji vožnji vendarle zaustavili, so ugotovili, da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, hkrati pa so našteli še vrsto drugih prekrškov. Med drugim so ugotovili, da je vozil pod vplivom prepovedanih substanc.