Slovenske hokejiste čaka le še zadnje piljenje forme pred SP

Sankt Peterburg, 30. aprila - S sobotno tekmo s selekcijo Rusije do 25 let se je za slovensko hokejsko reprezentanco po tekmovalni plati končalo pripravljalno obdobje pred majskim svetovnim prvenstvom. Zdaj izbrance Nika Zupančiča čaka le še nekaj dni treningov in pot v Pariz, kjer se bo v soboto s tekmo s Švico začelo zares.