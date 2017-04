Tudi v sindikatu v bran ravnanju viškega policista v postopku z državljanom Afganistana

Ljubljana, 30. aprila - v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) so danes obsodili obtoževanje policista, ki naj bi v petek v postopku z afganistanskim državljanom ravnal nasilno. Kot so zatrdili, je policist svojo nalogo opravil strokovno in zakonito, kar da dokazuje tudi objavljeni posnetek. Pričakujejo tudi prekrškovni postopek zoper avtorje zapisa na Facebooku.