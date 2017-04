Američani v soboto na ulicah v podporo podnebju

Washington, 30. aprila - V okoli 300 ameriških mestih so v soboto potekale demonstracije v podporo podnebju in okolju ter proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in njegovim ukrepom proti okolju oziroma odpravljanju regulacij, ki so bile sprejete v korist okolja in podnebja. V Washingtonu se je zbralo več deset tisoč ljudi.