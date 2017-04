Francosko-nemški finale v Stuttgartu, Šarapovi spodletelo

Stuttgart, 29. aprila - V finalu teniškega turnirja WTA v Stuttgartu z nagradnim skladom 776.000 dolarjev se bosta pomerili Francozinja Kristina Mladenovic in Nemka Laura Siegemund. Mladenoviceva je v polfinalu ugnala povratnico po dopinškem prekršku Rusinjo Marijo Šarapovo s 3:6, 7:5 in 6:4, medtem ko je bila Siegmundova boljša od Romunke Simone Halep s 6:4 in 7:5.