Ob več kot 15-minutnem zastoju na meji mogoč ciljni nadzor

pripravila dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 29. aprila - Slovenija, Hrvaška in Evropska komisija so danes v Bruslju dosegle dogovor, da bo mogoče v primeru več kot 15-minutnega zastoja na slovensko-hrvaški meji preiti s sistematičnega na ciljno usmerjen nadzor. To omogočajo podrobnejše smernice za izvajanje sistematičnega nadzora, ki jih je komisija pripravila na pobudo Slovenije.