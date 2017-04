Risi v St. Peterburgu klonili proti Rusom

Sankt Peterburg, 29. aprila - Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji testni tekmi pred svetovnim prvenstvom, ki se bo začelo 5. maja, danes na pripravljalnem turnirju v St. Peterburgu izgubila s selekcijo Rusije do 25 let s 3:5 (0:2, 2:2, 1:1). Strelci za slovensko ekipo so bili Aleš Mušič, Jan Muršak in Boštjan Goličič.