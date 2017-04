V Barceloni Nadal proti Thiemu

Barcelona, 29. aprila - V finalu teniškega turnirja ATP v Barceloni z nagradnim skladom 2,373 milijona dolarjev se bosta pomerila Avstrijec Dominic Thiem in Španec Rafel Nadal. Thiem je v polfinalu s 6:2, 3:6 in 6:4 premagal prvega nosilca, Britanca Andyja Murrayja, Nadal pa je bil v drugem polfinalu s 6:3 in 6:4 boljši od Argentinca Horacia Zeballosa.