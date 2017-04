Na cesti Pernica-Lenart v prometni nesreči umrl 77-letni moški

Lenart, 29. aprila - Na regionalni cesti Pernica-Lenart je danes okoli 14.30 prišlo do trčenja dveh osebnih avtomobilov, v katerem je umrl 77-letni moški. Njegove tri sopotnike in voznico drugega avtomobila so reševalci odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Resnost njihovih poškodb še ni znana, so pa vsi štirje zunaj smrtne nevarnosti, so sporočili s policije.