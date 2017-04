V poplavah v vzhodni Evropi umrla ena oseba

Bratislava, 29. aprila - Ulice in kleti v nekaterih delih Slovaške, Češke in Poljske so te dni zaradi močnega dežja poplavljene, s severa Slovaške po poročajo o smrtni žrtvi. Moška sta s terenskim vozilom zapeljala v reko v vasi Ochodnica, iz vozila se ni uspel rešiti 60-letnik, poroča nemška tiskovna agencija dpa.