Več sto ljudi v Moskvi protestiralo proti Putinu

Moskva, 29. aprila - Več sto opozicijskih protestnikov se je navkljub prepovedi danes zbralo v Moskvi in demonstriralo proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Pred protestnike, ki so se zbrali pred predsedniškim uradom in so želeli Putinu predati pisma, naj ne kandidira na volitvah 2018, so stopili policisti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.