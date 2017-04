Protest na hrvaški strani mejnega prehoda Dragonja proti poostrenemu nadzoru meje

Piran, 29. aprila - Na hrvaški strani mejnega prehoda Dragonja-Kaštel je danes kakšnih 50 ljudi protestiralo proti poostrenemu nadzoru meje med Slovenijo in Hrvaško. Večinoma so se zbrali ljudje iz Novigrada, Buj in okoliških krajev, je poročal Radio Slovenija. "Ne želimo take Evrope," sporočajo protestniki.