Junija bo izšla dopolnjena različica Princeovega albuma Purple rain

New York, 3. maja - Glasbeni založbi NPG Records in Warner Bros sta za 23. junij napovedali izid dopolnjene različice Princeovega albuma Purple rain iz leta 1984, ki je prejel oskarja in grammyja. Album, ki bo na voljo v dveh oblikah - deluxe in deluxe razširjeni - bo vključeval tudi šest doslej neizdanih skladb, piše ameriška glasbena revija Rolling Stone.