Tedenska napoved - rekreacija od 2. do 8. 5.

IZBRANI DOGODKI

61. Pohod ob žici 2017

Med 4. in 6. majem bo v Ljubljani potekal že 61. pohod Pot ob žici, ki je nedvomno naša največja in najbolj množična rekreativna prireditev. Letos v treh dneh pričakujejo kar 35.000 udeležencev, od najmlajših, šolarjev ter srednješolcev, ki se bodo na pohode po zelenem prstanu okoli mesta odpravili 4. in 6. maja, do pohodnikov in tekačev vseh starosti, ki jih bo na poteh in cestah polno 7. maja. Informacije: www.pohod.si

Krila življenja (Wings for Life World Run)

Tekmovalci bodo startali s Kongresnega trga, kjer so ostanki zidov antične Emone, in tekli mimo renesančnih, baroških in art nouveau zgradb vse do modernega nakupovalnega središča BTC. Ljubljana je dokaz, da se staro lahko združi z novim v prelep mestni utrip. Evropska zelena prestolnica 2016 je idealna odhodna točka za obisk vseh raznolikosti, ki jih nudi država na sončni strani Alp - do Krasa, Jadranskega morja, gora in vinogradov je največ dve uri vožnje. Tekače bo trasa vodila v smeri Kamniško-Savinjskih Alp, mimo Domžal, Kamnika, Cerkelj na Gorenjskem, Smlednika ... dokler ne bo ujet zadnji tekač na trasi. Zavežite svoje tekaške čevlje, prijavite se, sestavite ekipo in tecite z družino in prijatelji (ali proti njim)! En dan, na tisoče ljudi in en sam cilj: narediti poškodbe hrbtenjače ozdravljive. Informacije: www.wingsforlifeworldrun.com/si/sl/ljubljana/

KOLEDAR

TOREK, 2. maja

LJUBLJANA - Radlje ob Dravi - Letališče Slovenj Gradec; pohodništvo.

KOMENDA - Spominski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-komenda.si

LOGATEC - Duatlon Logatec; duatlon. Informacije: www.triatlonklublogatec.si

MARIBOR - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Palec (2026 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

ORMOŽ - Velika Planina (1500 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

RIBNICA NA POHORJU - Pohod v okviru občinskega praznika; pohodništvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

SEVNICA - 26. gorski tek na Lisco; tek.

SEVNICA - Lisca (947 m); pohodništvo.

SEVNICA - Gorski tek na Lisco; tek.

SEŽANA - Pohod po zamejskih kraških vaseh (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

ŠENČUR - V Zalo na Žirovskem vrhu; pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠENTJUR - Ciprnik (1745 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Po KS Gorica pri Slivnici; pohodništvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

TRBOVLJE - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VRHNIKA - 34. prvomajski tek; tek. Informacije: http://sd-dren.si/tek/

ŽIROVSKI VRH - Pohod skozi Zalo; pohodništvo. Informacije: www.tdzirovskivrh.si

SREDA, 3. maja

LJUBLJANA - Delavnica tehnike; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

MISLINJA - Velebit (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVA GORICA - Pohod za srce; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

PRESERJE - Trupejevo Poldne (1931 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ČETRTEK, 4. maja

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - 61. Pohod 2017: Pohod ob žici za vrtce; pohodništvo. Informacije: www.pohod.si

DESKLE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Preizkus hoje na 2 km je enostaven, natančen, varen in ponovljiv test, na katerem s pomočjo tako hitre hoje kot jo zmorete, da pri tem ne ogrožate svojega zdravja, izmerimo vašo telesno zmogljivost in vam na podlagi vaših rezultatov svetujemo ustrezno telesno dejavnost ter zdravju prijazno športno vadbo. Primeren je za vse med 20. in 65. letom, ki ste telesno nedejavni ali zmerno telesno dejavni. Test lahko opravite večkrat (priporočljivo vsakih 6 mesecev) in tako sledite izboljšanju svoje telesne zmogljivosti.

PTUJ - Izlet za seniorje; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

PETEK, 5. maja

LJUBLJANA - 61. Pohod 2017: Pohod ob žici za šole; pohodništvo. Informacije: www.pohod.si

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

CELJE - Juriš na Grmado; tek. Informacije: www.fatburn.si

GROSUPLJE - Pohod po krožni pešpoti "Prijetno domače"; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

NOVO MESTO - Pohorje; pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

SEVNICA - Pot ob žici Ljubljana; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Sardinija - Korzika (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

SOBOTA, 6. maja

LJUBLJANA - Pulz petka; tek. Informacije: www.pulzsport.si/pulzpetka

LJUBLJANA - Martuljški slapovi (1150 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Pohod ob žici; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Sonnblick (Avt, 3105 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - 61. Pohod 2017: Pohod ob žici; pohodništvo. Informacije: www.pohod.si

LJUBLJANA - Lanževica (2003 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Sabotin (609 m); pohodništvo. Informacije: Štefan Rojina, 041 478 421, stefan.rojina@gmail.com; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Šmarna gora (669 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Babji zob (1128 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - 61. Pohod 2017: Tek trojk; tek. Informacije: www.pohod.si

LJUBLJANA - Žabiški kuk (1844 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Krniška škrbina (2180 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Dragočajna; kolesarstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

TRŽIČ - Kravji vrh (Avt, 2017 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

TRŽIČ - Tekmovanje ob prazniku dela; kegljanje. Informacije: www.sztrzic.si

AJDOVŠČINA - Brevet Ajdovskih 200 km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

AJDOVŠČINA - Brevet Ajdovskih 400 km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

BLED - Virnikov Grintavec (1654 m); planinstvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BRESTANICA - Posavski festival tematskih poti: Po poti trapistov; pohodništvo.

CELJE - Pokljuka; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CERKNICA - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

FRAM - Rafting Tara; rafting. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HRASTNIK - Gradiška tura; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - Sv. Martin na Topolovim; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

IZOLA - 25. Bičikleta žur; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.jadranski-strazar.si

JESENICE - Matajurski vrh (1936 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KOMENDA - Žusem; pohodništvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - Hudičev graben; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KRANJ - Feratanje; planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

KRANJSKA GORA - 19. smuk dvojic izpod Jalovca; turno smučanje. Informacije: http://grs-ratece.weebly.com

KRŠKO - Pot trapistov; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LENDAVA - Slakova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Menina planina (1450 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MIREN - Vsi na kolo za zdravo telo; kolesarstvo. Informacije: www.tddren.com

MORAVSKE TOPLICE - 6. pomladni nočni pohod v Krncih; pohodništvo. Informacije: www.moravske-toplice.com

MORAVSKE TOPLICE - Pohod po Martjanski poti; pohodništvo.

NOVO MESTO - 6. pohod po Slakovi poti; pohodništvo. Informacije: www.trskagora.si

PODČETRTEK - 3. dobrodelni tek Prehodi kilometer v mojih čevljih; tek. Informacije: www.debra-slovenia.si

PREBOLD - Logarska dolina; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PTUJ - Primorski del SPP - Kras; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

PTUJ - Spominski pohod; pohodništvo. Informacije: http://pdpiramida.blogspot.com/

RADOVLJICA - Veliki Muzec (1630 m), Stol (1673 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

RADOVLJICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-radovljica.si

SEVNICA - Posavski festival tematskih poti: Pohod Azaleja Vrhek; pohodništvo. Informacije: http://td-trzisce.si

SLOVENSKA BISTRICA - Po Slakovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKE KONJICE - Rudnik Mežica; kolesarstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠMARJE - 7. pohod po Poti vodnih virov; pohodništvo.

ŠTORE - Pohod po turistični poti; pohodništvo. Informacije: www.publishwall.si/planinsko.drustvo.zelezar.store

VELENJE - Radeška planinska pot; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VIPAVA - Pohod v sklopu Šembiške pomladi; pohodništvo. Informacije: www.pd-podnanos.si

ŠENTRUPERT - Kucelj; turno kolesarstvo. Informacije: www.pdpolet.com

ROGAŠOVCI - 17. Florjanov pohod; pohodništvo. Informacije: www.td-rogasovci.si

VIDEM PRI PTUJU - Paklenica (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

NEDELJA, 7. maja

LJUBLJANA - Šparglijada; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Krila življenja (Wings for Life World Run); tek. Informacije: www.wingsforlifeworldrun.com/si/sl/ljubljana/

LJUBLJANA - Špičasti hrib (837 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREŽICE - Posavski festival tematskih poti: Po Artiški sadjarski poti; pohodništvo.

BREŽICE - Ledeniki na Nanosu (1313 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Bistriški vintgar; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CERKLJE NA GORENJSKEM - Orientacijski tek- SOL 4; orientacijski tek. Informacije: www.orientacijska-zveza.si

DOBOVA - Turnir Dobova 2017; namizni tenis. Informacije: www.ntk-dobova.si/

DOBRNA - Enduro Krokar 2016; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.sloenduro.com/enduro-krokar-7-maj-2017/

DOBROVO - Pomladni festival pohodništva Brda: Pohod s poznavanjem kulturne dediščine in enogastronomije Brd; pohodništvo. Informacije: Brda TIC, 05 395 95 95, tic@brda.si; www.brda.si

DOBROVO - Družne planinske poti; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

DOMŽALE - Gora Oljka (733 m); pohodništvo. Informacije: www.pdd.si/

FRAM - Botanični vrt Pivola; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HRPELJE - 1. MTB Slavnik; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://mtbslavnik.si

HRPELJE - Zazid-Lipnik-Kavčič-Golič-Kojnik; pohodništvo.

KAMNIK - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOMENDA - Orientacijska Liga 4; orientacijski tek. Informacije: www.orientacijska-zveza.si/tekma/1416/prenje-sol-4

KOTLJE - 17. gorski tek na Obretanovo; tek. Informacije: www.zsdravne.si

KOZINA - 7. gorski tek čez Veliko Gradišče; tek. Informacije: www.srdvrhpolje.si

KRANJ - Pohod na Špičasti hrib; pohodništvo. Informacije: www.besnica.net

KRŠKO - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LJUTOMER - 3. Florjanov pohod; pohodništvo.

LOGATEC - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Krvavica (909 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Tečaj - Varno gibanje po zavarovanih plezalnih poteh; planinstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MARIBOR - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MEDVODE - Breški Jalovec (1613 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

NOVA GORICA - Festival pohodništva Goriške: Pohod po Batovški krožni poti; pohodništvo. Informacije: www.td-kuk.si

NOVA GORICA - Pohod po energijski poti od Lijaka do Sekulaka; pohodništvo. Informacije: www.novagorica-turizem.com/?&vie=evn&id=2012042011140750

NOVA GORICA - Festival pohodništva Goriške: Po tematski energijski pešpoti od Lijaka do Sekulaka; pohodništvo. Informacije: www.novagorica-turizem.com

NOVA GORICA - Ljubljansko barje; turno kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVA GORICA - Družne planinske poti; planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVO MESTO - Maraton po dolini Krke; kolesarstvo. Informacije: www.adria-mobil-cycling.com

NOVO MESTO - Kolesarski maraton: Po dolini reke Krke; kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PIVKA - Pohod po Krožni poti vojaške zgodovine; pohodništvo. Informacije: http://parkvojaskezgodovine.si/dogodki

PREBOLD - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PRESERJE - Kladivo (2094 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - 16. ptujski akvatlon; akvatlon. Informacije: Rado Ačimovič, 031 433 956, rado.acimovic@guest.arnes.s; www.tkm-ptuj.si

RAVNE NA KOROŠKEM - 17. gorski tek na Obertanovo; tek. Informacije: www.tic-ravne.si/Koledar-dogodkov/Dogodki/ArtMID/2038/ArticleID/18403/17-Gorski-tek-na-Obretanovo

ROGAŠKA SLATINA - Florjanovo; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

SENOVO - Jezikova nedelja; pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - Po Ovnovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si/

SEVNICA - Posavski festival tematskih poti: Po Sevniški planinski poti; pohodništvo.

SEŽANA - Pohod iz Jamelj v Tržič (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pohodi-kras.homestead.com/

ŠALOVCI - 10. pohod Z dolov na bregej; pohodništvo.

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Bevkov vrh (1051 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Batovška krožna pot; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENČUR - Sveta Trojica in Petelinjsko jezero; pohodništvo. Informacije: www.td-sencur.si/

ŠKOFJA LOKA - 41. spominski in rekreativni pohod na Blegoš; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - Družinski maraton; kolesarstvo. Informacije: www.sportsmarje.com

ŠTANJEL - Spacalov pohod; pohodništvo. Informacije: www.stanjel.eu

ŠTORE - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

VELIKE LAŠČE - Velika planina (1666 m); pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

ŽALEC - Kostelska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

PODPEČ - Marostarjev kronometer; kolesarstvo.

LJUBNO OB SAVINJI - Pot miru; pohodništvo. Informacije: http://pdljubno.si/

ŠENTRUPERT - Pot romarjev; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

GORENJA VAS - 41. spominski pohod na Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: Darko Miklavčič, 031 327 681, pdgorenjavas@pzs.si; Rafko Krvina, 031 327 681, pdgorenjavas@pzs.si; www.pdgorenjavas.com/tradicionalni-pohod-na-blego

GRAD - Pohod po vasi Kovačevci; pohodništvo. Informacije: www.obcina-grad.si

HORJUL - Kamniški vrh (1259 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 8. maja

LJUBLJANA - Tečaj nordijske hoje; pohodništvo - nordijska hoja.

NAZARJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si