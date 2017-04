Frančišek v Kairu vodil mašo pod strogimi varnostnimi ukrepi

Kairo, 29. aprila - Papež Frančišek je v sklopu svojega prvega obiska v Egiptu danes vodil mašo za več tisoč egiptovskih katolikov, ki je potekala pod strogimi varnostnimi ukrepi. Frančišek na dvodnevnem obisku promovira medverski dialog in sožitje med muslimani in kristjani, ki so utrpeli več džihadističnih napadov.