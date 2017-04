Swayzejevo usnjeno jakno iz Umazanega plesa prodali za 62.000 dolarjev

Los Angeles, 29. aprila - Na petkovi dražbi v Los Angelesu so prodali več osebnih predmetov ameriškega igralca Patricka Swayzeja, ki je umrl leta 2009. Za kar 62.000 dolarjev so prodali usnjeno jakno, ki jo je Swayze nosil v kultnem filmu iz leta 1987 Umazani ples. Dva tisočaka manj so dobili za jadralno desko iz filma Peklenski val.