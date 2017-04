Delo: Na preizkušnji (29. 4.)

Ljubljana, 29. aprila - Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak (SD) in njena ekipa se že več kot eno leto ukvarjajo s projektom reorganizacije centrov za socialno delo. Pripravili so zakonske podlage zanjo in predstavili koncept, ki ga velika večina stroke podpira, piše v Delu Barbara Hočevar.