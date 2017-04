Litija, 28. aprila - Ekipa Proen Maribor je dobila tretjo tekmo finala 1. SFL in je le še zmago oddaljena od ubranitve naslova državnega prvaka. Vijoličasti so v Litiji slavili s 5:0. Po dva gola sta dosegla Nermin Hasanbegovič in Denis Totoškovič, enega je prispeval Žiga Čeh.