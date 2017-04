Dončić kot MVP z Real Madridom na zaključni turnir evrolige

Istanbul, 28. aprila - Madridski Real je na četrti četrtfinalni tekmi letošnje evrolige v gosteh premagal Darušafako iz Istanbula z 89:78 (24:21, 45:38, 72:58) in se s 3:1 v zmagah uvrstil na zaključni turnir četverice, ki bo med 19. in 21. majem v Istanbulu. Igralec tekme je bil Luka Dončić z 11 točkami, sedmimi podajami in petimi skoki.