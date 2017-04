Larry Bird odstopil kot predsednik Indiana Pacers

Indianapolis, 29. aprila - Ameriška športna spletna stran espn.com poroča, da je 60-letni Larry Bird odstopil z mesta predsednika Indiane Pacers, ki nastopa v severnoameriški profesionalni košarkarski ligi NBA. Bird je do zdaj edini, ki so ga v ligi NBA razglasili za najboljšega igralca, trenerja in generalnega menedžerja leta.