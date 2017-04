Mariborski policisti obravnavajo nasilno smrt

Maribor, 28. aprila - Mariborski policisti obravnavajo primer nasilne smrti, o kateri so bili obveščeni v popoldanskih urah, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Do nasilne smrti je prišlo na območju Maribora, na kraju pa sta že dežurna državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki vodi ogled kraja dejanja.