Jorgić in Galičeva na Otočcu uspešna v prvem krogu

Otočec, 28. aprila - Slovenija bo imela v drugem krogu odprtega prvenstva Slovenije v namiznem tenisu na Otočcu dva predstavnika. V prvem sta bila uspešna najobetavnejši slovenski igralec Darko Jorgić m moški in Alex Galič v ženski konkurenci, izpadli pa so Deni Kožul, Uroš Slatinšek in Manca Fajmut.