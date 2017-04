Papež v Egiptu na potovanju enotnosti in bratstva

Kairo, 28. aprila - Papež Frančišek je danes ob pristanku v Kairu dejal, da je njegov prvi obisk v Egiptu "potovanje enotnosti in bratstva". Na dvodnevnem obisku želi promovirati medverski dialog in sožitje med muslimani in kristjani, ki so utrpeli več džihadističnih napadov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.