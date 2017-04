Stopnja brezposelnosti v Braziliji že 13,7-odstotna

Sao Paulo, 28. aprila - V Braziliji se je stopnja brezposelnosti v prvem letošnjem četrtletju še poglobila in dosegla rekordnih 13,7 odstotka. Kot je sporočil brazilski statistični urad, je brez dela več kot 14 milijonov ljudi. Sindikati in opozicijske stranke so za danes sklicali vsesplošno stavko, ki je med drugim ohromila transport v Sao Paulu.